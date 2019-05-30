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Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце

Сегодня в 09:12 ~ 1 минута на чтение 331
Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в ходе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса».

«По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить её сейчас, по ходу», — сообщили в трансляции.

Отмечается, что раньше это полотенце использовалось для протирки скафандров от загрязнений в ходе работ в открытом космосе.

Как уточняется, один из российских космонавтов оставил его около десяти лет назад.

Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его планируют вернуть на Землю и передать специалистам для изучения.

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