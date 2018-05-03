Кошки из Вана - достопримечательность Турции

Город Ван на берегу одноименного озера в Турции является особым местом для любителей кошек.

Именно здесь началась история уникальной породы - турецкий ван. Это достаточно крупная кошка, известная своей любовью к ...воде.

Турецкий ван имеет длинную белую шелковистую шерсть, вытянутое тело, тигриную походку, длинный и пушистый хвост, похожий на лисий. Кошки этой породы довольно дружелюбные и быстро привязываются к хозяину.

Турецкие ваны приобрели популярность благодаря тому, что глаза у них разного цвета. Их смело можно причислить к достопримечательностям региона. Этих кошек охраняют и разводят в специальном исследовательском центре Van Kedisi при Университете Вана. На территории центра, который часто посещают как местные, так и иностранные туристы, строят специальные бассейны для кошек.

Как сообщил Anadolu директор исследовательского центра Van Kedisi, профессор Абдулла Кая, ежемесячно центр посещают около 5 тысяч человек.

По его словам, для охраны кошек и соблюдения чистоты породы принимаются все меры: «Турецкий ван - единственная кошка из семейства кошачьих, которая любит плавать. Поэтому мы начали строить для этих кошек специальные бассейны. Проблем со спонсорами не возникло. В настоящее время строятся три разных бассейна: для котов, кошек и котят. Животные смогут в плавать в любое время».

Ф.Багирова