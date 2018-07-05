Королевский конфликт: Меган Маркл и принц Гарри перестали держаться за руки на публике – ФОТО

Герцог и герцогиня Сассекские после свадьбы перестали появляться на публике рука об руку, и их поведение по отношению друг к другу стало холодным, в то время как до свадебной церемонии они всячески демонстрировали миру, что счастливы и влюблены.

Данный факт породил множество слухов о возможном конфликте в королевской семье, однако, как оказалось, это никак не связано с возможными разногласиями между Меган Маркл и принцем Гарри.

Вот, как комментирует эту ситуацию в интервью Daily Mail эксперт по этикету Уильям Хэнсон, отмечающий, что королевский протокол не запрещает держаться за руки, и предполагающий, что пара хочет выглядеть более серьезной:

«Принц Гарри, вероятно, чувствует меньшую необходимость оказывать Меган поддержку на публике, потому что она уже стала его женой. Уверенность ей придает сам статус. Публичные проявления любви уместны в частных ситуациях и менее соответствуют профессиональному поведению. Подозреваю, что принц Гарри и герцогиня Сассекская понимают, что после свадьбы работа и статус выходят на первое место».

Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл до свадьбы

Ф.В, Г.Р.