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Конвой ООН подорвался на мине в Мали, четыре миротворца погибли

Сегодня в 00:39 ~ 1 минута на чтение 271
Конвой ООН подорвался на мине в Мали, четыре миротворца погибли

Четыре миротворца погибли в результате атаки на конвой миссии ООН в Мали.

В коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали), говорится, что автоколонна "голубых касок" подорвалась на мине в районе города Мопти.

Еще четверо военных из состава миротворческих сил были тяжело ранены и доставлены в госпиталь.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

РИА Новости

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