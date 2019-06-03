Консул Джереми Литтл рассказал о том, как не стать жертвой мошенничестве в визовой сфере

Для меня было честью проработать в течение последних двух лет в качестве консула в посольстве США в Баку. Я очень рад, что мне представилась возможность контактировать с людьми, желающими посетить США, узнать древнюю и богатую историю Азербайджана, а также жить и работать здесь.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал консул посольства США в Баку Джереми Литтл.

«Одной из ценностей, которой США придает большое значение, является наше различие. Граждане США, а также люди, которые прибыли туда и законно работают, говорят на одном языке. То различие, которому мы придаем значение, отражено в законе, принятом в 1990-ом году. В соответствии с данным законом, благодаря Diversity Visa Program ( также известно как Green Card) ежегодно 50 тысяч человек получают визу в США. Эти люди, их жены, а также дети, которым менее 21 года, получают возможность обратиться за помощью к США, получить там право на постоянное жительство, а в дальнейшем стать гражданином страны.

К сожалению, во многих странах, в том числе и в Азербайджане, есть нечестные люди и мошенники, которые пытаются воспользоваться этой программой. В последнее время я наблюдаю, рост числа людей, которые обращаются к данной программе посредством организаций «Green Card» и других компаний. Но несмотря на обещания этих компаний, их посредничество ни коим образом не повышают ваши шансы на выигрыш, и вместе с этим, увеличивают ваши затраты. В результате, такая инициатива может нанести серьезный вред вашим возможностям переехать или даже посетить США», - отметил консул.

Данные компании, после получения личной информации обратившихся лиц, без их разрешения ежегодно делают одно и то же обращение. А когда лицо, выигрывает в лотерею, компании в не справедливом порядке просят у него дополнительную сумму для предоставления соответствующего счета.

«Когда человек обращается сам, ему не приходится платить за что-либо. И обычно эти компании предоставляют ошибочную информацию обратившимся. Например, человек может выиграть в лотерею, выплатить большую сумму вышеуказанным посредникам, но в результате получить отказ в получении визы из-за какой-либо ошибки в личной информации. Никто не может знать информацию о вас лучше вас. Почему вы предоставляете другим то, в чем вы заинтересованы больше всех?

Обращаясь к Diversity Visa Program запомните следующие вещи:

Будьте уварены, что в форме обращения ваше имя указано в качестве основного лица, с кем нужно связаться. Будьте уверены в том, что необходимый идентификационный номер необходимый для входа в систему, знаете только вы. Предоставленная вам чья-либо «помощь» во время обращения ни коим образом не повышает ваши шансы на успех», - сказал дипломат.

По его словам, в целях обеспечения безопасности данных, которые предоставили лица со слабым знанием английского языка, важно, чтобы они указали в качестве основного лица, с кем можно связаться, себя и имели необходимый идентификационный номер при себе.

«Прежде всего, вам следует знать, что мы всегда готовы помочь вам! Если вы хотите получить информацию о данной программе, вы можете найти ответы на свои вопросы, на странице нашего посольства в Баку (https://az.usembassy.gov/ ).

Если у вас есть подозрения в том, что вы стали жертвой какой-то компании, занимающейся в данном направлении, напрямую обращайтесь к нам по этому адресу: [email protected] .

Знайте, что какая-либо сторона, помогающая вам в обращении по поводу Diversity Visa Program, не имеет никакой связи с нами. Они не в силах предоставить вам какую-либо полезную информацию или повысить ваш шанс. Данная программа является хорошим шансом для вам и мы хотим, чтобы каждый желающий обращался к нам бесплатно», - сказал Дж.Литтл.

1news.az