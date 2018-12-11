Конституционный суд Турции постановил выплатить крупную компенсацию студентке, которой запретили носить платок

Конституционный суд Турции постановил выплатить компенсацию в размере 20 тысяч турецких лир (около $4 тыс) студентке Босфорского университета (Boğaziçi Üniversitesi) за то, что она не смогла продолжить образование из-за запрета на ношение платка.

Как сообщает Hürriyet, девушка была исключена из университета за непосещение и вынуждена была вернуть стипендию за определенный период времени.

Рассмотрев заявление студентки, Конституционный суд решил, что в данном случае было нарушено право на свободу вероисповедания и на получение образования.

Ф.Багирова