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Конституционный суд Турции постановил выплатить крупную компенсацию студентке, которой запретили носить платок

Сегодня в 11:40 ~ 1 минута на чтение 788
Конституционный суд Турции постановил выплатить крупную компенсацию студентке, которой запретили носить платок

Конституционный суд Турции постановил выплатить компенсацию в размере 20 тысяч турецких лир (около $4 тыс) студентке Босфорского университета (Boğaziçi Üniversitesi) за то, что она не смогла продолжить образование из-за запрета на ношение платка.

Как сообщает Hürriyet, девушка была исключена из университета за непосещение и вынуждена была вернуть стипендию за определенный период времени.

Рассмотрев заявление студентки, Конституционный суд решил, что в данном случае было нарушено право на свободу вероисповедания и на получение образования.

Ф.Багирова

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