Конора Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец Конор Макгрегор может понести наказание за инцидент после поединка с российским соперником Хабибом Нурмагомедовым, заявил председатель Атлетической комиссии штата Невада Энтони Марнелл в интервью ESPN.

По его словам, комиссия проводит полноценное расследование, которое включает в себя анализ видеозаписи инцидента и опрос его участников.

Комиссия заморозила выплату гонорара в размере двух миллионов долларов Нурмагомедову до окончания расследования. В свою очередь, Макгрегор смог беспрепятственно получить свои три миллиона долларов, однако после просмотра записи, которая не была доступна сразу в ночь проведения поединка, комиссия решила проверить действия ирландца.

"Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова", - сказал Марнелл. "Поскольку изначально был удержан гонорар только одного бойца, нам необходимо оперативно перейти к слушанию", - добавил он.

В субботу Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Позже россиянин извинился за свое поведение.

rsport.ria.ru