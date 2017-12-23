Конор Макгрегор: «Деньги — не главное в моей карьере»

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в интервью Sky Sports рассказал, что для него деньги не являются приоритетом в карьере.

Конор, чьим последним поединком был был бой по правилам бокса против прославленного чемпиона Флойда Мэйвезера, который ирландец проиграл техническим нокаутом, сообщил, что пока не знает, когда вернётся в октагон.

«Деньги — не главное в моей карьере. Я одержим боями, обожаю сражения. Продолжу заниматься этим, пока мне позволяет здоровье, и я готов выкладываться на тренировках. Я не настолько глуп, чтобы продолжать драться, когда я замечу изменения в своей кондиции. У нас опасное и жестокое дело. Это я знаю, но, к счастью, я смог достичь благосостояния. Мне нет необходимости драться, я просто люблю бои. Приму решение, когда придет время».

Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести ещё один поединок по правилам бокса уже против другого чемпиона - Мэнни Пакьяо. Однако президент UFC Дана Уайт заявил, что его боец не будет этого делать, и даже угрожал Пакьяо судом, если тот уговорит ирландца выйти на ринг.

Отметим, что за бой с Мэйвезером Конор получил гонорар в размере 80 миллионов долларов.

Фарида Расулова