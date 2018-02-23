Конгрессмен США выступил с заявлением в связи с годовщиной трагедий 20 Января и Ходжалы

Член Конгресса США от демократов Дональд Пейн, представляющий штат Нью-Джерси, выступил с заявлением в связи с годовщиной трагедий 20 Января и Ходжалы, и почтил память жертв этих кровавых событий.

Член Koнгресса в заявлении отметил, что 20 января 1990 года в город Баку – столицу Азербайджана, восстановившего независимость в 1991 году, советского правительство ввело войска, в результате были убиты много гражданских лиц.

Почтив также память жертв Ходжалы, член Конгресса отметил, что память людей, погибших в войнах, произошедших в бывших советских республиках, должна быть увековечена.

В заключении заявления конгрессмен подчеркнул, что Конгресс США должен с уважением чтить память всех людей, погибших в освободительных войнах на нашей планете.

АЗЕРТАДЖ