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Конгресс США заблокировал резолюцию об импичменте Трампу

Сегодня в 06:10 ~ 1 минута на чтение 559
Конгресс США заблокировал резолюцию об импичменте Трампу

Конгресс США в среду отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту Дональду Трампу.

Документ был представлен членом палаты представителей демократом Элом Грином. Перед голосованием он заявил, что президентство Трампа привело к укоренению ненависти и расизма.

Впрочем, как оказалось, у абсолютного большинства других членов палаты представителей данная идея поддержки не нашла. За ее реализацию проголосовали только 58 человек, 364 высказались против. Примечательно, что к республиканцам в этом вопросе присоединилась значительная часть демократов.

Как заявили лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и ее заместитель Стени Хойер, "сейчас не время рассматривать статьи импичмента"

РИА Новости

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