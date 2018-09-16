Концерт, посвященный 100-летию освобождения Баку, в парке Центра Гейдара Алиева встречен с интересом - ФОТО

15 сентября в парке Центра Гейдара Алиева состоялась концертная программа, посвященная 100-летию освобождения Баку.

На концерте выступили азербайджанские эстрадные исполнители и музыкальные группы, а также известная турецкая танцевальная группа «Анадолу атеши».

На концерте прозвучали песни, прославляющие любовь к Родине, Баку, азербайджано-турецкую дружбу, а также популярные песни.

Песни в исполнении народных артистов Айгюн Кязымовой, Эйюба Ягубова, заслуженных артистов Лалы Мамедовой, Tунзали Агаевой, Севды Алекберзаде, Сабины Бабаевой, а также известных исполнителей Натаван Хабиби, Джейхуна Зейналова, Мурада Арифа, групп «Гая» и «Раст» окрасили вечер особыми красками.

Зажигательные танцы в исполнении турецкой группы «Анадолу атеши» были встречены бурными аплодисментами.

В заключение в парке Центра был произведен салют.

Жители и гости столицы смотрели концерт на мониторах, установленных в Национальном парке.

АЗЕРТАДЖ