Концепцию судебной реформы Армении будет «писать» ЕС

Европейский Союз согласен оказать Армении всяческую поддержку в реформировании судебной системы.

Официальную позицию ЕС о законодательных изменениях в стране озвучил глава Делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский.

По его словам, Армения получит техническую и финансовую поддержку со стороны Европы, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Для будущего Армении очень важно внести серьезные изменения в работу судебной системы, считают в Евросоюзе. Для их проведения есть далеко не одна причина, но основной из них является то, что армянский народ перестал доверять собственным судам. Чтобы вернуть былое доверие и благосклонность, необходимо провести глубинные реформы.

Отдельно Свитальский отметил, что реформирование обязано проходить в точном соответствии с буквой закона, с соблюдением конституции и с учетом обязательств страны на международном уровне.

От лица ЕС Петр Свитальский заявил, что правительство Армении может рассчитывать как на техническую, так и на финансовую помощь Европейского Союза в проведении реформ судебной системы.

Отметим, что ранее Европейский парламент и ПАСЕ решительно осудили действия Никола Пашиняна, призвавшего граждан заблокировать суды.

Премьер Армении после решения суда Еревана об освобождении экс-президента Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. В тот же день Пашинян в своем прямом эфире в «Фейсбук» заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

«Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей», - сказал Пашинян.

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А.С., Э.Т.