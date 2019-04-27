Кто заплатит за разбитый об люк болид Williams? - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня прошла пресс-конференция с участием главы Департамента маркетинга и коммуникаций Baku City Circuit Нигяр Арпадараи и руководителя отдела по строительству объектов Baku City Circuit Тома Бутчера.

Мероприятие было посвящено вчерашним инцидентам, произошедшим во время первой практики. Напомним вкратце, что открывшийся люк сильно повредил болид пилота Williams Джорджа Расселла.

В частности, Нигяр Арпадараи отметила, что в преддверии Гран-при они проводят необходимые мероприятия и передают трек в распоряжение FIA.

«Один из люков сдвинулся с места и повредил болид. До начала гоночного уик-эда мы приводим трек в полную готовность. И затем передаем его в распоряжение FIA, которые его проверяют, и только после этого они дают разрешение на проведение гонки.

Подобные случаи уже происходили ранее на других Гран-при. Причем происходило это уже во время гонки. У нас же случилось во время тренировочной сессии. Мы серьезно отнеслись к случившемуся. И несколько раз полностью проверили трек. Опять же повторю, что FIA принимает трек, и международные эксперты полностью его проверяют. Иначе мероприятие просто не может быть проведено.

В мире Формулы 1 даже такой случай снова делает наш Гран-при интересным. Только вчера в мировых СМИ вышло более 5000 материалов. Наша гонка снова может стать самой интересной в сезоне».

Нигяр Арпадараи также отметила, что компенсация команде Williams будет выплачена со стороны страховой компании.

В свою очередь Том Бутчер рассказал, что они полностью проверили трек.

«Как вы уже знаете, вчера произошел неприятный инцидент, в результате которого был поврежден один из болидов. Вчера после этого инцидента мы вместе с представителями FIA предприняли меры, чтобы подобные меры не произошли дальнейшем. В Баку городская трасса. Подобные случаи уже случались в Формуле 1 ранее, и не только на городских трассах.

Со вчерашнего дня мы провели три встречи с FIA, обсудили необходимые вопросы, проверили все люки на протяжении трассы. Официальные лица FIA остались довольны проведенной работой. Мы проверили не только люки, но все, что касается безопасности. Мы вместе с FIA стараемся сделать все, чтобы гонка была интересной, захватывающей и безопасностью», - сказал он.

Теймур Максутов