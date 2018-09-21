Компания METALICO предлагает абсолютно новый проект - Hazır Ev - ФОТО

Hazır Ev – это, что просто необходимо тем, кто решил делать ремонт, но не знает, кому доверить воплощение своей мечты в реальность.

Hazır Ev предлагает ремонт «под ключ» с выбором качественных материалов, работой профессиональных мастеров и самое главное – с контрактом, в котором согласовано все, даже дата сдачи готовой квартиры.

В Hazır Ev можно выбрать один из трех пакетов, в соответствии с которым будут производиться ремонтные работы.

Виды пакетов включают в себя простоту и смелость «Студенческого» дизайна, легкость и свежесть стиля «Современного» и классический шик «Традиционного» ремонта.

Пакет «Студенческого дизайна» является самым экономичным и доступным предложением, которое идеально подойдет молодоженам. Стандартная цена такого пакета - 189 манатов за кв.метр, но при этом клиент получает квартиру, о которой всегда мечтал! В этом пакете доступны как яркие цветовые решения, так и мягкие спокойные тона. Друзья и близкие будут восхищаться вашим вкусом.

Пакет «Cовременного дизайна» предлагает ремонт для ценителей изысканности и легкости. Такие квартиры, наполненные светом, идеально подойдут как для семейных пар, так и для свободных современных людей, предпочитающих новизну. Квадратный метр ремонта этого пакета обходится в 249 АZN. Современность стиля, интересные решения и хорошие материалы – идеальное сочетание цены и качества.

И самый респектабельный и роскошный ремонт можно получить при выборе «Традиционного пакета» (299 АZN на кв.м). Для такого пакета заказываются лучшие материалы из стран Европы и Азии, подбираются классические дизайны и аксессуары – все для того, чтобы вы могли жить в доме, соответствующем вашему статусу. Все самое качественное и лучшее, чтобы можно было с гордостью приглашать в дом родственником или бизнес-партнеров.

В ценовые пакеты входят не только основные строительные материалы, но и покупка, установка входных и межкомнатных дверей, электропроводка и сантехнические материалы, установка гипсокартонных потолков, напольные покрытия (ламинат, паркет, плитка), окрашивание или покрытие обоями стен, проводка комби-систем, а также декорирование и установка плиток/метлаха. Словом, все, что сделали бы вы сами для себя, чтобы создать идеальный комфорт. Следует отметить, что снабженцы проекта работают исключительно с брендовыми зарубежными и местными фирмами стройматериалов, предоставляя своим клиентам официальную гарантию качества этих материалов от завода-производителя.

На сайте www.hazirev.az можно ознакомиться с примерным дизайном комнат будущей квартиры, варьируя цвета стен, подбирая кафель и двери. Это современный, удобный и практичный способ выбора дизайна для ремонта, которым теперь можно воспользоваться даже не выходя из дома.

Чтобы детально ознакомиться с выгодными условиями ремонта, задать интересующие вопросы и получить грамотную консультацию, а также увидеть макеты отремонтированных комнат и варианты используемых стройматериалов, необходимо прийти в шоурум.

Hazır Ev создает для клиентов самые приятные ощущения от ремонта, избавив их от лишних хлопот, а также дает гарантию на всю проделанную работу и самое приятное – генеральную уборку после ремонта. Вы заходите в готовую для проживания квартиру! Это еще не все. Вы также получаете страховку имущества – квартиры или дома.

Hazır Ev – это комфорт и гарантия идеального ремонта!

Шоурум компании располагается по адресу: пр-т Иншатчылар, 57 F, (около ЦСУ). Контактный номер: (012) 560-00-00.

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