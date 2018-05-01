Компания, как минимум один продукт которой есть почти в каждом доме Азербайджана – ФОТО - ВИДЕО

Компания Procter and Gamble (P&G) отмечает в этом году 20-летие своего пребывания в Азербайджане.

Начавшая свою деятельность на азербайджанском рынке в 1998 году компания известна как производитель наиболее востребованных товаров для ежедневного потребления. Сама она говорит о себе следующее: «Мы видим большой потенциал в, казалось бы, незначительных моментах жизни. Чистка зубов. Мытье волос. Принятие душа. Бритье. Уход за ребенком. Уборка дома. Мытье посуды и стирка. Мы создаем продукты, которые помогают сделать эти моменты немного проще».

В стремлении сделать все возможное для облегчения жизни потребителей P&G на данный момент предлагает азербайджанскому покупателю продукцию 15 ведущих брендов. Компания намерена придерживаться избранного пути и в дальнейшем.

В результате деятельности компании P&G в Азербайджане сегодня свыше 700 наших соотечественников обеспечены рабочими местами. Кроме непосредственно работников компании, в это число входят также сотрудники местных партнеров и агентств.

Будучи крупнейшим TV медиа-инвестором страны, компания, осуществляя различные региональные проекты и внедряя инновации, превращает потребителей в своих компаньонов в этой деятельности.

Представив множество своих ведущих брендов на азербайджанском рынке, P&G продолжает привносить в страну перспективные, ценные новинки.

За минувшие 20 лет компания прочно вошла в жизнь нашего народа также при помощи своих проектов корпоративной социальной ответственности.

В 1999 году компания под брендом Pampers запустила программу «Грамотная мама, здоровый малыш», охватившую около 850 тысяч молодых мам, а при поддержке бренда Always начала просветительскую кампанию среди школьниц, охватившую около 500 тысяч девочек-подростков в возрасте 11-13 лет. Эти проекты продолжаются и сегодня.

Избрав своей целью воспитание здорового поколения, считающая своим долгом поддержку спорта и спортсменов, компания P&G в 2012 году поддержала нашу команду на Олимпийских играх в Лондоне, тем самым заложив основу почетного партнерства с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана.

Запустив с той же целью в 2015 году кампанию «Для мам!», компания стала официальным партнером первых Европейских игр в Баку, провозгласив, что «За каждым успехом стоит бесценная поддержка мам».

Компания не обошла своей поддержкой олимпийскую сборную Азербайджана и на Играх исламской солидарности в 2017 году, когда разделила вместе со спортсменами радость первенства в столь широкомасштабном состязании.

Сегодня практически в каждом доме в стране есть как минимум один продукт от P&G, что служит для компании стимулом и дальше продолжать работать во имя улучшения жизни азербайджанских потребителей.

P&G – 20 лет в Азербайджане. Улучшая вашу жизнь.

О Procter & Gamble (P&G)

Продукцию P&G используют приблизительно 5 миллиардов человек по всему миру. Компания является владельцем одного из самых мощных ассортиментов продукции, состоящего из таких надежных, качественных и передовых брендов, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head & Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard®. Представительства P&G действуют приблизительно в 70 странах мира.

Получить более подробную информацию о компании P&G и ее брендах и ознакомиться с самыми свежими новостями можно на сайте www.pg.com.

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