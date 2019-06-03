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Компания Azercell вновь встретилась со студентами - ФОТО

Сегодня в 10:06 ~ 3 минуты на чтение 308
Компания Azercell вновь встретилась со студентами - ФОТО

Компания Azercell, которая активно участвует в ярмарках и выставках труда, проводимых каждый год в нашей стране, в очередной раз встретилась со студентами на карьерной выставке, традиционно проводимой в Университете «Хазар».

Специалисты Департамента человеческих ресурсов Azercell предоставили участникам выставки подробную информацию о карьерных возможностях в компании и программах, проводимых для студентов.

Отметим, что в этом году Azercell c целью внести вклад в развитие образования в Азербайджане объявила набор в Azercell-Lab - новую платную программу стажировки. Цель этого проекта заключается в том, чтобы поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями и пробудить в них интерес к получению более широкого представления о последних тенденциях в сфере телеком. Студенты, успешно прошедшие все этапы отбора, получат возможность пройти 6-месячную стажировку в инкубационных центрах IT-Lab и Biznes-Lab, участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании.

Следует отметить, что Azercell постоянно оказывает поддержку талантливым молодым людям в построении карьеры и нахождении своего места в мире бизнеса. Во время таких мероприятий студентам, которые желают получить работу в Azercell, предоставляется подробная информация о деятельности и принципах работы компании.

ООО Azercell Telekom за время своей деятельности всегда уделяло особое внимание профессиональному росту молодежи. Компания подписала меморандумы о сотрудничестве с рядом университетов, способствовала реализации инновационных идей молодых людей и их развитию как квалифицированных и профессиональных личностей.

Получить дополнительную информацию можно, обратившись в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны  и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций, таких как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, сеть на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т. д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат “Инвесторы в людей” (İnvestors in People).

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