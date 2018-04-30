Компания Azercell с еще более мощной сетью и впредь будет поддерживать соревнования Formula 1

Вот уже третий год подряд в нашей стране проводятся престижные гонки Formula 1.

Оказывающая высококачественные услуги и бесперебойную связь на всей территории страны в течение долгих лет, компания Azercell - ведущий мобильный оператор рынка связи Азербайджана - продолжает вносить свой вклад в такого рода широкомасштабные мероприятия. В этом году Azercell предоставил высококачественную систему мобильной связи всем абонентам на стадионах и других территориях, где проходили гонки Formula 1.

Компания провела работы по усилению и увеличению технической пропускаемости 42 базовых радиостанций 2G, 36 – 3G и 18 – 4G на территориях, где проводились соревнования Formula 1. Кроме того, были добавлены 4-я передающая частота 21 базовой станции, 3-я и 4-я – 6 станциям, а также 3-я частота еще 2 станциям. Компания также увеличила пропускную способность от 1Gpbs до 2Gbps в Crystall Hall и установила еще 3 базовые станции на территориях Crystall Hall и Formula 1. В целом 8 станций, работающих в сетях 2G, 3G и 4G на территории Crystall Hall, предоставили возможность каждому пользоваться высокоскоростной связью. Компания Azercell Telecom и профессиональные инженеры таких партнеров, как Ericsson и Huawei, провели работы по значительному усилению сети. Стоит также отметить, что компания Azercell также подготовила специальную карту контроля по мониторингу сети на территории Formula 1.

Предоставившая впервые сеть 4G в стране своим абонентам, а также располагающая самой крупной LTE сетью в стране, компания Azercell всегда отличалась своим высококачественным сервисом во время международных соревнований, проводимых в стране, и будет продолжать свою деятельность в этом направлении.

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected].

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - компания Azercell Teleсom - был основан в 1996 году. Обладая 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell впервые представила в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и др. В 2012 году Azercell впервые представила в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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