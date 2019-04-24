Компания Acer презентовала новые модели ноутбуков – ФОТО

Революционные модели поступят в продажу в Азербайджане уже в 2019 году.

Баку – 24 апреля 2019 года. Мировой производитель компьютерной техники и электроники Acer в Нью-Йорке презентовал новые модели ноутбуков, воплощающие инновационные решения для геймеров, творческих людей, путешественников и всех компьютерных пользователей. В числе новинок абсолютно революционный продукт – ConceptD.

ConceptD – это новый бренд ноутбуков, компьютеров и мониторов премиум-класса. Главными отличиями ConceptD являются повышенная точность цветопередачи (Delta E), значительный объем памяти, а также бесшумная обработка (минимальный dBA). Эти функции были усовершенствованы специально для людей творческих профессий: дизайнеров, режиссеров, архитекторов, инженеров и других профессионалов, для которых важную роль играет визуальная составляющая и сосредоточенность. Пока компания выводит на рынок три модели ConceptD: ConceptD5, ConceptD7 и ConceptD9.

“Наша команда размышляла на тем, что еще можно дать потребителям, в чем они нуждаются? Выяснилось, что очень много людей мечтают иметь такие же мощные компьютеры, как у геймеров, но которые можно использовать не для игр, а для работы. Так было принято решение усовершенствовать игровые ноутбуки и сфокусировать их технические характеристики на работе с видео и иллюстрациями,” – заявил CEO Acer Джейсон Чен.

ConceptD 9 является флагманом новой линейки, разработанным специально для рисования и работы в 3D. Модель оснащена трансформирующимся 17,3-дюймовым 4K-дисплеем с функционалом Ezel Aero (аналогичным тому, который установлен на игровом ПК Acer Predator Triton 900) и встроенной ручкой Wacom. Ноутбук ConceptD 7 немного меньше по размерам, с 15,6-дюймовой 4K-панелью и чуть менее мощными характеристиками. Он работает на процессоре 9-го поколения Core i7, либо на графическом процессоре RTX 2080 Max-Q, либо на RTX 2060, хотя варианты хранения и оперативной памяти находятся на одном уровне с ConceptD 9.

Кроме ноутбуков в серии продуктов ConceptD представлены высокопроизводительные настольные компьютеры ConceptD 900 и 500, оснащенные графическими видеокартами NVIDIA вплоть до Quadro RTX ™ 6000, которые обеспечивают визуализацию эффектов, сложное 3D-моделирование, симуляции, а также AI. Новейшие драйверы NVIDIA Creator Ready обеспечивают улучшенную поддержку и производительность приложений для студийных программ, таких как Autodesk® Arnold, Unreal Engine и REDCINE-X PRO®, ускоряя рабочие процессы создателей для видеоредакторов, графических дизайнеров, аниматоров и 3D-художников, фотографов и журналистов.

«ConceptD от Acer является ярким примером сочетания дизайна, функций и периферийных устройств для создания персональных компьютеров, отвечающих самым высоким требованиям к созданию контента на всех уровнях», – отметил во время презентации вице-президент и генеральный директор группы клиентских вычислений Intel Крис Уолкер.

Кроме нового бренда ConceptD Acer также представил новинки игровых и пользовательских ноутбуков.

Среди игровых особенно можно выделить совершенно новый Predator Helios 700, который оснащен уникальной выдвижной клавиатурой HyperDrift, помогающей максимизировать поток воздуха, чтобы система работала тихо и не перегревалась. Он оснащен всеми новыми процессорами Intel® Core ™ i9 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX ™ 2080 и до 64 ГБ памяти DDR4.

Из традиционных ноутбуков можно выделить две новые линейки Acer Chromebook премиум-класса: Acer Chromebook 715 и Acer Chromebook 714, предназначенные для повышения безопасности и эффективности работы сотрудников в облаке. Оба новых Chromebook Acer имеют полностью алюминиевое шасси, обеспечивающее долговечность компьютера, а также встроенный считыватель отпечатков пальцев и сертификацию Citrix Ready.

Acer также представила последние обновления и новые модели своих популярных ноутбуков серии Aspire и Acer TravelMate.

Новый Aspire7 не только красиво спроектирован с металлической верхней крышкой и корпусом клавиатуры, но и обладает высокой производительностью. Оснащенный процессором Intel® Core ™ i7 8-го поколения, новейшей графикой NVIDIA® GeForce® GTX и встроенной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ, Aspire 7 обладает возможностью многозадачности и мощностью благодаря приложениям, требующим значительных вычислительных ресурсов.

Новый ноутбук TravelMate P6 идеально подходит для частых путешественников, поскольку обеспечивает длительное время автономной работы (до 20 часов!), ультратонкий – всего 0,6 дюйма (16,6 мм) и легкий – всего 2,4 фунта (1,1 кг). TravelMate P6 имеет множество функций безопасности и управления, что делает его идеальным дляa корпоративного использования.

В 2019 году ряд инновационных моделей компании поступит в продажу и в Азербайджане.

О компании Acer :

Основанная в 1976 году, Acer является компанией, специализирующейся на оказании IT-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, которая занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие Интернет вещей в единое целое. Acer отметила 40-летний юбилей в 2016 году и на данный момент является одной из 5 крупнейших мировых компаний по производству ПК. Штат сотрудников компании насчитывает 7 000 человек, при этом Acer присутствует в более чем 160 странах мира. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.acer.com.

На правах рекламы