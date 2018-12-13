Компания 4S предлагает самые передовые оросительные системы Lindsay – ФОТО – ВИДЕО

В последние годы в Азербайджане в области сельского хозяйства проводится последовательная и систематическая работа по орошению и мелиорации.

Она включает в себя строительство новых водохранилищ, насосных станций, оросительных каналов и других водных объектов, построенных в рамках региональных, а также государственных инвестиционных программ.

Полное использование генерируемого потенциала является приоритетом аграрного сектора. В целях улучшения мелиоративных мер и обеспечения эффективного использования воды необходимо расширить сферу применения оросительных систем Pivot.

Являясь официальным партнером компании Lindsay в Азербайджане, предлагающей один из современных и прагматических методов в сфере оросительных систем Pivot, компания 4S также намерена предоставлять решения для аграрного сектора страны в этой сфере.

Но какую же выгоду получают местные сельскохозяйственные производители от внедрения продуктов Lindsay? Прежде всего, цель деятельности компании Lindsay - максимальное повышение производительности. Во-первых, благодаря современным технологиям обеспечивается индивидуальный и комплексный подход к каждому фермеру. Во-вторых, компания Lindsay обладает всеми видами оросительных систем. Сюда входят шланговые, круговые, фронтальные оросительные системы Pivot. Следовательно, адаптируясь к любому земельному участку, они позволяют производить продукцию самого высокого качества.

Кроме того, применяя оросительные системы Pivot компании Lindsay производители будут использовать на 35-40% меньше воды и так далее. Здесь следует отметить, что в мире орошается только 18% земли, используемой в сельском хозяйстве, однако эти земли дают 50% от общего объема производства мировой продукции. По оценкам экспертов, эффективно используя воду, без расширения посевных площадей производимых в Азербайджане сельскохозяйственных культур, то есть, развивая не экстенсивным, а интенсивным методом, можно увеличить урожай в два-три раза. Оросительные системы Pivot компании Lindsay являются самыми передовыми в мире. По сегодняшний день в крупнейших фермерских хозяйствах Азербайджана и недавно созданных агропарках успешно установлены и введены в эксплуатацию около 500 систем Pivot компании Lindsay. Благодаря этой системе предотвращается засоление почвы, растения обеспечиваются оптимальным количеством влаги в период вегетации, что в итоге приводит к увеличению урожайности в несколько раз.

Lindsay, официальным дилером которой является компания 4S, наряду с оросительными системами, также поставляет сельхозпроизводителям и запасные части. Например, используя детали Zimmatic, можно сохранить долговечность оросительных систем. Компания 4S совместно с оросительными системами Zimmatic компании Lindsay представляет шланговые оросительные системы, производимые под брендом Perrot, панели управления Growsmart, дистанционную систему управления бренда Fieldnet.

Компания 4S, являющаяся официальным партнером Lindsay в Азербайджане, была основана октябре 2017 года. Сегодня 4S также является официальным партнером немецких аграрных брендов компаний CLAAS, LEMKEN и AMAZONE, предлагающих своим клиентам самую передовую продукцию в мире.

ООО 4S расположено по адресу: AZ1023, Азербайджан, Баку, Сальянское шоссе, 14, Сабаильский круг. Колл-центр: *3131. [email protected]; www.ssss.az

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