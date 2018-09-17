Комиссар Совета Европы по правам человека прибудет в Армению

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 17 сентября прибудет в Армению.

В центре внимания правозащитницы будут вопросы, связанные с правами женщин, гендерным равенством и семейным насилием, сообщают армянские СМИ.

Визит Миятович продлится до 21 сентября.

Представительница Боснии и Герцеговины Дуня Миятович 2 апреля 2018 года вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека.

Миятович сменила на этом посту Нилса Муйжниекса, который занимал эту должность с 2012 года.

А.А., Э.Т.