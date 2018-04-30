1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Команду Пашиняна обвиняют в прозападных взглядах и распространении антироссийских месседжей

30 Апреля, 2018 в 17:30 ~ 1 минута на чтение 533
Команду Пашиняна обвиняют в прозападных взглядах и распространении антироссийских месседжей

Депутат Национального Собрания от правящей  Республиканской партии Армении Армен Ашотян 30 апреля в парламенте напомнил лидеру протестного движения Николу Пашиняну его высказывания против членства страны в Евразийском экономическом союзе.

Республиканец, в частности, поинтересовался, почему Никол Пашинян изменил свою позицию относительно членства Армении в ЕАЭС. Ашотян, в частности, напомнил, что Пашинян  в своих выступлениях за несколько месяцев до начала акций протеста заявлял: «Единственная причина членства Армении в ЕАЭС – это шантаж, что нам отключат газ или турок натравят на нас», «ЕАЭС кроме ущерба ничего не дал Армении», «Из-за членства в ЕАЭС Армения потеряла территории», - сообщают армянские СМИ.

«Что изменилось за последние шесть месяцев? Многие из вашей команды придерживаются прозападных взглядов и распространяют антироссийские месседжи», - поинтересовался Ашотян у кандидата в премьер-министры от блока «Выход».

«У нас новые реалии, и любой государственный деятель должен руководствоваться этими реалиями. Наше движение не является прозападным или пророссийским, любое такое восприятие является неверным», -  ответил Никол Пашинян.

Напомним, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста, возглавляемых Николом Пашиняном. 1 мая парламент Армении должен избрать нового премьер-министра. 30 апреля блок «Выход» официально выдвинул кандидатуру Никола Пашиняна на этот пост.

А.А.

533

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net