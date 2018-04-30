Команду Пашиняна обвиняют в прозападных взглядах и распространении антироссийских месседжей

Депутат Национального Собрания от правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян 30 апреля в парламенте напомнил лидеру протестного движения Николу Пашиняну его высказывания против членства страны в Евразийском экономическом союзе.

Республиканец, в частности, поинтересовался, почему Никол Пашинян изменил свою позицию относительно членства Армении в ЕАЭС. Ашотян, в частности, напомнил, что Пашинян в своих выступлениях за несколько месяцев до начала акций протеста заявлял: «Единственная причина членства Армении в ЕАЭС – это шантаж, что нам отключат газ или турок натравят на нас», «ЕАЭС кроме ущерба ничего не дал Армении», «Из-за членства в ЕАЭС Армения потеряла территории», - сообщают армянские СМИ.

«Что изменилось за последние шесть месяцев? Многие из вашей команды придерживаются прозападных взглядов и распространяют антироссийские месседжи», - поинтересовался Ашотян у кандидата в премьер-министры от блока «Выход».

«У нас новые реалии, и любой государственный деятель должен руководствоваться этими реалиями. Наше движение не является прозападным или пророссийским, любое такое восприятие является неверным», - ответил Никол Пашинян.

Напомним, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста, возглавляемых Николом Пашиняном. 1 мая парламент Армении должен избрать нового премьер-министра. 30 апреля блок «Выход» официально выдвинул кандидатуру Никола Пашиняна на этот пост.

А.А.