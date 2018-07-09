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Коллектив МИД посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО

Сегодня в 12:25 меньше минуты на чтение 245
Коллектив МИД посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО

Коллектив Министерства иностранных дел Азербайджана под руководством министра Эльмара Мамедъярова в понедельник в связи с отмечаемым Днем дипломатии посетил в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил к могиле венок.

Как сообщает 1news.az, глава МИД и сотрудники внешнеполитического ведомства также почтили память академика Зарифы Алиевой, возложили венок к ее могиле.

Затем сотрудники МИД посетили Аллею шехидов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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