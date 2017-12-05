Коллегия Минналогов приняла ряд важных решений

В Министерстве налогов Азербайджана прошло заседание коллегии, на котором было принято несколько важных решений.

Как следует из сообщения с сайта министерства, в частности, было принято решение о создании специального штаба для своевременного и точного исполнения бюджетных прогнозов.

«Штабу поручено точно и своевременно определить налоговый потенциал, по которому будут выбраны меры налогового надзора для обеспечения налоговых поступлений; обеспечить координацию между структурными единицами и подразделениями ведомства. При необходимости штаб также будет предоставлять предложения по вопросам административной, кадровой, структурной и дисциплинарной ответственности сотрудников ведомства», - отмечено в информации.

В ходе заседания коллегии также были оглашены итоги 10 месяцев 2017 года.

За этот период в Азербайджане было зарегистрировано 134 556 новых налогоплательщиков, в том числе 9 864 юридических, 124 702 физических лица.

«В отчетный период было зарегистрировано 3 189 плательщиков НДС, обладающих высоким годовым оборотом. Среди них 2 359 юридических и 830 физических лиц», - говорится в сообщении, которое цитирует министра Фазиля Мамедова.

Глава ведомства назвал основным текущим приоритетом усовершенствование налогового законодательства.

«Несмотря на достигнутые положительные результаты, для обеспечения полного и своевременного выполнения прогноза по налоговым поступлениям в государственный бюджет в 2017 году и увеличения доходов госбюджета необходимо максимально использовать существующий налоговый потенциал. Работы по обеспечению налогового контроля должны проводиться интенсивнее и эффективнее», - считает министр.

Лада Евграшина, Г.Р.