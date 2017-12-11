Когда сердцу нужна помощь: Кардиология в Турции – ФОТО

Оно работает без остановки, пытается справиться с нашей беготней, стрессами и с годами устает.

В наши дни из-за проблем с сердцем умирает больше людей, чем от рака и СПИДа вместе взятых. Статистика печальная, но не безнадежная. Ведущие кардиологи мира уверяют: достаточно пересмотреть свой рацион, уровень физических нагрузок и вредные привычки, чтобы значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если замечаете, что стали сильнее уставать, вас беспокоят одышка, кашель и отеки, то, скорее всего, речь идет о сердечной недостаточности: мышцы сердца настолько слабы, что неспособны перекачивать необходимое количество крови. От этого недуга страдают многие наши граждане.

Некоторые считают, что с таким диагнозом стоит отказаться от физических нагрузок. На самом деле таким образом ситуация лишь ухудшится; ваш дневной минимум должен составлять 6 этажей по лестнице. А еще придется распрощаться с сигаретами. Подсчитано, что сердце курильщика сокращается на 15 тысяч раз в день чаще, чем сердце некурящего человека. Что касается питания, то тут рекомендаций много, но придерживаться надо хотя бы двух - употреблять в пищу морскую рыбу и орехи.

Еще одна проблема, связанная со здоровьем сердца – гипертензия. Ее можно смело назвать болезнью века. В мире от повышенного кровяного давления страдают 1 млрд человек, а только в США последствия гипертензии высасывают из госбюджета 76 миллиардов долларов. В Азербайджане без тонометра не может обойтись каждый третий человек. В зоне риска в первую очередь пожилые люди, ведь с годами стенки артерий теряют свою эластичность. Второй фактор – стресс. Коварность гипертензии в том, что зачастую она протекает бессимптомно, поэтому рекомендуют хотя бы раз в неделю измерять давление. Повышение верхнего показателя на 20 пунктов или нижнего на 10 удваивает риск сердечного приступа.

Инфаркт. Его важно вовремя обнаружить. Большинство считает, что главный признак инфаркта – это боль в области сердца. На самом деле его симптомы куда более разнообразны. Нередко они похожи на незначительное отравление: тошнота, чувство тяжести в желудке. Второй опасный признак – боль или дискомфорт вокруг челюсти, шеи или в верхней части спины. Инфаркт редко бывает неожиданным. Около 95% людей, которые его перенесли, заявляли, что чувствовали эти симптомы за несколько недель и даже месяцев до инфаркта.

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний сложное и зачастую дорогое, особенно если пациентам приходится рассматривать вариант лечения за границей. В Европе одним из лидеров в области кардиологии является Турция. Здесь предлагают целый комплекс услуг по диагностике, обследованию и хирургии, причем на каждом этапе применяются новейшие технологии. К примеру, использование компьютерной томографии 2х64 позволяет моментально диагностировать заболевания сердца со значительно более высоким уровнем точности по сравнению с традиционными методами.

С 2008 года турецкие специалисты способны выполнять коронарное шунтирование с помощью микрокардионасоса Impella на работающем сердце. Что касается хирургического вмешательства, то только за прошлый год здесь провели более 40 тысяч операций. Сейчас в высокотехнологичных исследовательских центрах Турции проходит испытание первый турецкий имплантируемый кардионасос центрифугального типа «Сердце Турции» (Heart of Turkey).

За последние 10 лет Турция сделала небывалый прорыв в сфере медицинского обслуживания и сегодня находится на одном уровне со многими странами по всем медицинским направлениям. Многие врачи имеют многолетний опыт работы в Германии и других странах Европы. При этом стоимость медицинских услуг в Турции намного доступнее, чем в Западной Европе, Америке или Израиле.

Лучшие турецкие клиники сертифицированы по самым высоким международным стандартам качества оказания медицинских услуг пациентам – JCI и TEMOS International.

Ежегодно в Турцию приезжают около 1 миллиона людей из разных стран мира для прохождения диагностики и лечения.

Точная и своевременная диагностика, высококачественное лечение, безопасная транспортировка, комфортное пребывание, снижение риска осложнений и прозрачный чек – это то, что необходимо каждому пациенту, борющемуся с серьезной болезнью и настроенному на выздоровление и максимально полноценную жизнь в будущем.

Следует отметить, что в 2005 г. с целью развития в Турции международного медицинского туризма и для помощи пациентам-иностранцам была создана Турецкая ассоциация медицинского туризма (ТНТС). Сегодня THTC является крупнейшей ассоциацией в сфере здравоохранения не только в Турции, но и во всем мире.

Помимо помощи в выборе клиники, Турецкая ассоциация медицинского туризма гарантирует зарубежным пациентам такие дополнительные преимущества, как:

- скидка 50% на перелет в Турцию авиакомпанией Тurkish Airlines для пациента и 2 сопровождающих лиц;

- скидка 50% на проживание в отеле в Турции;

- Бесплатный перевод медицинской документации;

- Бесплатный трансфер из аэропорта в клинику;

- Предоставление бесплатного переводчика;

Получить более подробную информацию о Турецкой ассоциации медицинского туризма можно у ее представителя в Азербайджане по телефону: (+994 12) 404 31 85, (+994 50) 290 27 40 или же на сайте https://map2heal.com/

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