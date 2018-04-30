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Когда сбываются мечты: Ильхам Алиев встретился с мальчиком, мечтавшим увидеться с ним – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:25 ~ 1 минута на чтение 15795
Когда сбываются мечты: Ильхам Алиев встретился с мальчиком, мечтавшим увидеться с ним – ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил мечту мальчика, мечтавшего встретиться с ним. 

Ильхам Алиев сделал со счастливым мальчиком селфи.

Ранее, после проведения президентских выборов, в интернете было размещено видео, в котором горько плачет маленький мальчик.

- Почему ты плачешь? - спрашивает мама.

- Потому что праздник… - прерывающимся голосом отвечает ребенок. - Мама, как же праздник назывался?

- Выборы.

- Я хочу Ильхама Алиева - почему он не пришел?

- Ильхам Алиев должен был прийти к тебе?

- Да! Это же выборы! Я хочу Ильхама Алиева. Ты сказала, что он в гости, прямо в наш дом придет!

- Я пошутила. Я сказала, что он выйдет в город, будет гулять в городе, наверное.

- А ты прямо так любишь Ильхама Алиева?

- Да…

Мечта мальчика исполнилась вчера. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева увиделись с мальчиком на Гран-при Азербайджана Формула 1.

Ф.Багирова

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