Когда сбываются мечты: Ильхам Алиев встретился с мальчиком, мечтавшим увидеться с ним – ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил мечту мальчика, мечтавшего встретиться с ним.
Ильхам Алиев сделал со счастливым мальчиком селфи.
Ранее, после проведения президентских выборов, в интернете было размещено видео, в котором горько плачет маленький мальчик.
- Почему ты плачешь? - спрашивает мама.
- Потому что праздник… - прерывающимся голосом отвечает ребенок. - Мама, как же праздник назывался?
- Выборы.
- Я хочу Ильхама Алиева - почему он не пришел?
- Ильхам Алиев должен был прийти к тебе?
- Да! Это же выборы! Я хочу Ильхама Алиева. Ты сказала, что он в гости, прямо в наш дом придет!
- Я пошутила. Я сказала, что он выйдет в город, будет гулять в городе, наверное.
- А ты прямо так любишь Ильхама Алиева?
- Да…
Мечта мальчика исполнилась вчера. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева увиделись с мальчиком на Гран-при Азербайджана Формула 1.
Ф.Багирова