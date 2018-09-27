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Когда будет запущен скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа?

Сегодня в 16:06 ~ 1 минута на чтение 335
Когда будет запущен скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа?

До конца 2018 года планируется запустить скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Через 10-15 дней будет проведен осмотр новых поездов, которые задействуют на направлении Баку-Гянджа», - сказал он.

Напомним, что АЖД планировали запустить скоростной железнодорожный маршрут Баку-Гянджа до конца 2017 года.

Пассажиры в современных вагонах с наличием Wi-Fi смогут с комфортом доехать до Гянджи примерно за 3,5 часа.

Скоростной поезд планируется запустить в рамках государственной политики по устойчивому развитию транспортной инфраструктуры Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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