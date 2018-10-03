Кочарян встречался с Саргсяном? Что говорят в РПА

Второй президент Армении Роберт Кочарян активизировал связи с представителями Республиканской партии Армении (РПА) и даже встречался с третьим главой государства Сержем Саргсяном, пишет газета «Жоговурд» со ссылкой на свои источники.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Издание сообщает, что Кочарян присутствовал на похоронах брата свата Саргсяна и общался исключительно с третьим президентом, причем весьма активно и долго. О чем говорили экс-президенты, не известно. По информации газеты, Кочарян присутствовал на заседании исполнительного органа РПА.

Пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов в беседе с корреспондентом Sputnik-Армения сказал, что Кочарян никак не мог присутствовать на заседании партии. Он добавил, что вопрос сотрудничества с Кочаряном не обсуждался на заседании исполнительного органа.

Отметим, что отношения двух президентов в последние пять лет охладели. Ранее Кочарян заявлял, что за этот период всего два раза виделся с Саргсяном, причем один раз после того, как был выпущен из-под ареста.

По итогам заседания исполнительного органа РПА 29 сентября, говоря о возможном сотрудничестве со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, зампред партии Галуст Саакян этого не исключил: «Если Роберт Кочарян вернется в политику, предложит такие вопросы, которые близки нашей программе, то тогда возможны какие-то отношения».

С.А., Э.Т.