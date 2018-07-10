Кочарян будет объявлен в розыск, если вновь не явится на допрос

Специальная следственная служба (ССС) Армении направила новое извещение второму президенту РА Роберту Кочаряну с приглашением на допрос.

Об этом заявил глава ССС Сасун Хачатрян 10 июля в беседе с журналистами, сообщают армянские СМИ.

Он добавил, что если Кочарян вновь не явится на допрос без уважительной причины, будет объявлен в розыск.

По словам Хачатряна, Кочарян в первый раз не представил уважительных причин для неявки, однако, учитывая, что он - второй президент Армении, ССС пошла ему навстречу и отправила новое извещение, передает Радио «Свобода».

Кочаряна ждут на допрос после 25 июля. Хачатрян отметил, что процедуры приглашения и проведения допроса свидетеля четко регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) Армении.

Рано утром 1 марта 2008 года полиция напала на палаточный городок, в котором разместились несогласные с итогами президентских выборов граждане.

Вечером того же дня 10 человек были жестоко убиты в самом центре армянской столицы.

По мнению многих экспертов, если подниматься по цепочке приказов, начальной точкой бойни в центре города окажется лично Кочарян.

А.А.