КНДР перейдет на единое время с Южной Кореей

КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время Соответствующее решение президиума Верховного народного собрания страны опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Указ о "Корректировке пхеньянского времени" от 30 апреля гласит, что это сделано для синхронизации времени Юга и Севера. Стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая этого года.

Решение принято после межкорейского саммита, где стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

Разница во времени между двумя частями полуострова возникла, когда КНДР по случаю годовщины освобождения Кореи от японского господства 15 августа в 2015 году перевела стрелки часов на полчаса назад.

В 1910 году, после аннексии Кореи, японцы ввели там "токийское время", и с тех пор полуостров находился в одном часовом поясе со всей Японией. Три года назад КНДР решила поменять ситуацию и "вернуть" себе время, которое было в Корее до прихода японцев с разницей в полчаса. В результате в разных частях Кореи возникла получасовая разница во времени.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился на прошлой неделе в приграничном пункте переговоров Пханмунджом с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран наметили планы многочисленных контактов и обменов по разным каналам, и разница во времени вносила бы путаницу при согласовании встреч.

Предложение о переводе стрелок часов в КНДР выдвинул сам Ким Чен Ын.

РИА Новости