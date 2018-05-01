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КНДР начала демонтаж громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 225
КНДР начала демонтаж громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе

Северная Корея приступила к демонтажу громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе с Южной Кореей.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Reuters.

Такой шаг, по данным агентства, последовал после заявлений южнокорейской стороны о том, что она начнет предпринимать аналогичные меры со вторника.

27 апреля по итогам переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», которая предусматривает среди прочего «физическую ликвидацию средств трансляции пропаганды, а также полное прекращение распространения листовок в районе демилитаризованной зоны».

О взаимном прекращении вещания пропаганды в преддверии межкорейского саммита стало известно неделю назад.

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