«Клуб без города, покоривший Европу». Итальянец написал книгу про «Карабах» и нагорно-карабахский конфликт

«История «Карабаха» заслуживает того, чтобы о ней узнали во всем мире». Эти слова принадлежат итальянскому журналисту Эмануэле Джулианелли, который написал книгу про агдамский клуб.

На прошлой неделе Эмануэле Джулианелли прибыл в Азербайджан, чтобы воочию понаблюдать за игрой «Карабаха» в Лиге Европы против «Арсенала». В последний раз он посещал Баку в ноябре прошлого года, когда агдамцы играли против другого лондонского гранда – «Челси», уже в рамках Лиги чемпионов. Интересно, что сам Эмануэле Джулианелли болельщик «Ромы», с которой чемпион Азербайджана также встречался в прошлом году.

Успехи агдамского «Карабаха» на международной арене приковывают внимание самых разных людей к клубу. Получая информацию о клубе, начинаешь углубляться в его историю и происхождение.

«Карабах» уже долгие годы играет в Баку, представляя при этом Агдам – город-призрак, который был разрушен армянскими агрессорами. С тех пор «Карабах», как и более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, вынужден базироваться в столице.

Уникальная история «Карабаха» заинтересовала итальянского журналиста. Тогда он и решил посвятить этому книгу.

Эмануэле Джулианелли несколько лет сотрудничал с официальным журналом ФИФА, и в этот период он читал много историй о футболе в малых футбольных странах. «Я написал книгу «Футбольные истории». Эта книга не о странах, где футбол очень развит. Там рассказывается о футболе, к примеру, Гибралтара, Мальты и других малых стран».

«В книге «Клуб без города, покоривший Европу» я рассказываю об истории клуба, о городе Агдам, который и представляет «Карабах», о перспективах и достижениях азербайджанского футбола, - рассказывает журналист, - После того, как «Карабах» добился успеха, в особенности, пробился в группу Лиги Европы, в Европе он стал известен, как клуб без города. Поэтому я и решил дать такое название книге.

Эта книга не только о футболе. Я рассказываю также о войне, а том, что произошло и какова ситуация сейчас. В книге очень много мнений азербайджанских и европейских журналистов, футболистов, политиков, в том числе и с армянской стороны. В этом плане пришлось очень потрудиться, так как никто в Армении не хотел говорить о футбольном клубе «Карабах». В итоге, удалось взять комментарий у одного парламентария. Я хотел, чтобы книга была отражена целостная картина.

Для того, чтобы написать эту книгу мне пришлось добыть много разной информации, прочитать советские, азербайджанские и даже американские книги об истории и футболе. В написании этой книги мне очень помогли АФФА и «Карабах». С их помощью мне удалось пообщаться со многими футболистами, менеджерами.

Эта книга о том, что не закончилось, а продолжается. Пробиться в групповой этап Лиги чемпионов – это огромное достижение. Думаю, что клуб в самом начале своего пути, и он продолжит развиваться», - говорит Эмануэле Джулианелли.

Эмануэле Джулианелли отмечает, что главный герой книги – Гурбан Гурбанов, который дал журналисту обширное и откровенное интервью. «Он рассказал мне о том, как стал главным тренером «Карабаха» и сборной Азербайджана. Рассказал о перспективах клуба и национальной команды».

Журналист отмечает, что впервые он услышал о футбольном клубе «Карабах», когда они в сезоне 2009/2010 в рамках Лиги Европы по сумме двух матчей обыграли норвежский «Русенборг» (0:0; 1:0). «Далее я начал больше узнавать об истории клуба. Меня очень заинтересовало, что клуб представляет Агдам - разрушенный город, узнал о Карабахе. И реши, что это те истории, которые должны быть услышаны во всем мире».

Книга написана и вышла в свет на итальянском языке. В данный момент ведутся работы по ее переводу на русский и английский языки. «Никто не спонсировал публикацию моей книги. Я добился этого за свой счет. Тираж не такой большой. Сейчас ее можно приобрести в интернете, а также книжных магазинах Рима и Милана. Те, кто прочитал книгу в Италии, встретили ее с большим интересом», - сказал он.

Теймур Максутов