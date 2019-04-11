Секрет чистоты: Анвар Хусейнов о борьбе со стереотипами и профессионалах, готовых выполнить «грязную работу» – ФОТО

Одним из основополагающих факторов здоровья является гигиена и чистота, которая должна обязательно соблюдаться в местах пребывания человека, начиная от дома и заканчивая офисным пространством.

В последнее время на рынке Азербайджана постепенно укрепляют свои позиции клининговые компании, преимущество которых заключается в использовании современной бытовой техники и химических средств, а также в грамотном подходе к своему делу, ведь даже профессия уборщика, несмотря на распространенный стереотип, требует определенных знаний, без которых уборка может нанести существенный урон.

Мы поговорили на эту тему с Анваром Хусейновым – менеджером по проектам компании «Cleanfix», которая на протяжении одиннадцати лет предоставляет клининговые услуги.

- На сегодняшний день в Азербайджане много клининговых компаний. Расскажите, в чем заключается ваша «изюминка», чем вы выделяетесь на рынке?

- В первую очередь это 10-летний опыт работ самой разной направленности, от уборки квартир до обслуживания крупномасштабных мероприятий. У нас имеется своя база в плане рабочей техники. Мы являемся представителями немецкой компании «Columbus», а также турецкой компании «Fantom Professional», которые производят уборочное оборудование, имеющее высокую производительность и низкий уровень шума, что делает процесс уборки качественным, а также абсолютно не раздражающим и незаметным для клиента.

Самая главная особенность техники «Columbus», в частности, поломоечных автоматов, заключается в том, что они собираются на официальном заводе в Германии. То есть, это не китайское производство. Мы уже 6 лет пользуемся данной техникой и пока проблем с ней не возникало.

Например, мы используем данные поломоечные машины на Площади Фонтанов, которую невозможно помыть вручную, учитывая огромную квадратуру и постоянный поток людей. Или на территории гипермаркетов Bravo, чистоту которого также обеспечивает наша компания. В подобных местах невозможно взять ведро с водой, опустить в него тряпку и сделать влажную уборку, потому что, во-первых, скользкая поверхность создаст опасность для передвижения людей, а во-вторых, это будет выглядеть совершенно непрезентабельно. Плюс ко всему, поломоечный автомат выполняет работу в 10 раз быстрее и на более качественном уровне.

- Какой перечень услуг предоставляет ваша компания?

- Все виды услуг, связанные с клинингом на каждодневной основе, которые занимают 70-80% нашей занятости, а также разовые уборки. Мы наводим порядок в любых местах, начиная от квартир, офисов и заканчивая крупными заводами и производственными помещениями. Например, на постоянной основе мы сотрудничаем с такими объектами, как TechnipFMC, Bakı Abadlıq, Bravo, Бакинский конгресс центр и т.д.

Также мы готовили к открытию такие государственные объекты, как мечеть Биби-Эйбат, здание Исполнительной власти Сураханского района, Имишлинский олимпийский спортивный комплекс, Джума-мечеть в Шамахе, станции метро «Ичеришехер» и «Кероглу», Новый бульвар, Бакинский фуникулер, Площадь государственного флага, Центры Гейдара Алиева в Сумгайыте, Мингячевире и Шамкире, Парк-бульвар у озера Беюк-Шор, Бакинский олимпийский стадион, Socar Tower, Ясамальский парк, Дворец водных видов спорта, Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева и т.д.

Наряду с этим, мы обслуживали мероприятия государственного и международного уровня, которые проводились в нашей стране, – песенный конкурс «Евровидение», концерты Рианны, Дженнифер Лопес, Шакиры, Эроса Рамазотти, звезд фестиваля Сан-Ремо, VI Challenge Azerbaijan, Red Bull Soapbox Race Baku, Red Bull 3Style World Finals Baku, Факел Первых европейских игр в храме «Атешгях», военные парады, концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и т.д.

- Довольно внушительный список. А насколько ваши услуги пользуются популярностью среди простых людей, которые, к примеру, хотят убрать свою квартиру, ведь клининговые компании, как правило, запрашивают более высокую оплату своего труда по сравнению с частными уборщицами? Выгодно ли это людям?

- Наша цена формируется, исходя из двух факторов – квадратуры и того, в каком состоянии находится квартира. Если взять среднюю квартиру, площадью до 100 квадратных метров, которая нуждается в генеральной уборке, сумма выйдет примерно в 150-200 манатов. Если же квартира после ремонта, то минимум на 50-100 манатов больше при аналогичной квадратуре. Конечно, эта стоимость дороже, нежели запросят «частники», зато мы гарантируем выполнение качественной работы и обязуемся переделать ее в случае, если клиент останется недоволен, на основании предварительно заключенного с ним контракта. Также мы предоставляем клиенту чек после проделанной работы.

Наши сотрудники очень ответственно подходят к уборке помещений, не ограничиваясь только видимыми участками. Отодвигается мебель, чистятся все уголки, ускользающие от человеческого глаза, то есть, квартира убирается в комплексе. Обычно самая большая проблема неквалифицированных уборщиков заключается в том, что они не прорабатывают должным образом швы на стыке материалов, вовремя не удаляют с покрытия клей или цемент, который впоследствии будет гораздо труднее отскоблить. Поэтому, если человек хочет получить качественный сервис, он должен заплатить больше.

На данный момент у азербайджанского общества неправильный взгляд на клининг, поскольку все полагают, что эта услуга должна быть самой дешевой на рынке. Хотя работа сотрудников в сфере клининга достаточно ответственна. Например, очень часто бывает, что при неправильном использовании определенного химического средства на каком-то покрытии, можно испортить это покрытие так, что его потом будет невозможно восстановить. Это обычно происходит при использовании кислотных или щелочных очистителей. Понятно, что через 2-3 дня поверхность не придет в непригодное состояние, но срок ее эксплуатации значительно сократится.

Мы уже более десяти лет боремся с этим стереотипом, что клининговые услуги должны быть дешевыми. Естественно, «частник», который не имеет документов, не платит налогов, не предоставляет клиенту чеков, запросит меньше, чем клининговая компания. Таких конкурентов у нас много. Но, сэкономив на оплате, вам придется предоставить им свои средства для уборки и свою технику. Потому что они редко приносят с собой весь необходимый инвентарь. Наши же сотрудники каждый раз приходят на уборку с новым материалом – тряпки и перчатки распаковываются прямо на объекте, техника всегда почищена и находится в исправном рабочем состоянии.

Наряду с этим, на уборку даже небольшой квартиры мы отправляем целую бригаду своих работников – как минимум, трех-четырех. Мы не можем послать одну женщину, потому что, когда понадобится подвинуть мебель, чтобы под ним пропылесосить, она этого сделать не сможет. Поэтому мы отправляем нескольких мужчин, которые помимо оказания физической помощи нашим уборщицам, занимаются также чисткой стекол. Что же касается химчистки мягкой мебели, эта обязанность лежит на плечах отдельного человека, который пользуется специальным аппаратом и специальными средствами.

Отметим, что все работники приходят в вашу квартиру в опрятной спецодежде. К тому же вся команда вместе с оборудованием выезжает на машине нашей компании, которая обеспечивает своим сотрудникам трансфер. Поэтому я говорю: когда мы хотим качественный и полноценный сервис, мы должны за него немного переплатить.

- Вы сказали, что для каждой поверхности подходит свое химическое средство. Значит, ваши сотрудники проходят предварительно тренинги и получают необходимые знания в этих областях?

- Естественно, со стороны компаний-производителей химических средств, с которыми мы сотрудничаем, проводятся ежегодно обучающие тренинги. Представители компаний сами приходят и предоставляют нашим работникам полную информацию по использованию своих средств. Для работников, которых мы приняли недавно, такая информация, как правило, бывает в новинку, поскольку им раньше не доводилось сталкиваться с таким детализованным подходом к делу. Те, кто хочет развиваться и приспосабливается к нашим требованиям, остаются работать в компании. Первое время, конечно, они выезжают на объекты вместе с профессионалами, наблюдают за их работой, а потом, проходя испытательный срок, переходят на полную ставку.

- А как вы набирали штат, и по каким критериям осуществляли отбор сотрудников?

- Мы отдавали предпочтение молодым и энергичным, потому что работа в сфере клининга требует физической нагрузки и выносливости. Уборка одной квартиры занимает минимум 8-10 часов – не каждый человек сможет беспрерывно трудиться на протяжении этого времени. Поэтому средний возраст сотрудников, которых мы привлекаем – 25-35 лет. К слову, недостатки в желающих работать в нашей компании мы не испытываем, у нас достаточно неплохие зарплаты на сегодняшний день, начинающиеся от 400 манатов, поэтому многие стремятся к нам устроиться. На данный момент наш штат состоит из 50 человек.

Помимо основного штата, с которым мы работаем на постоянной основе, у нас имеются запасные работники, которых при необходимости можно задействовать как фрилансеров. И когда нам требуется дополнительная помощь при обслуживании крупных мероприятий, мы их приглашаем, так что наша компания не испытывает дефицита в рабочей силе.

- У вас имеются конкуренты в Азербайджане или «Cleanfix» - самая крупная компания в сфере клининга на местном рынке?

- Да, конечно, взять, к примеру, Европейские игры 2015 года, которые наряду с нами обслуживало несколько других организаций. То же самое касается и Исламских игр, где работа была распределена между несколькими клининговыми компаниями. Но я думаю, что мы входим в первую тройку лидеров клининг-компаний в Азербайджане, а по парку уборочной техники точно находимся на первом месте.

- Сталкивались ли вы с какими-то сложностями в своей работе?

- Самая главная сложность, как я уже сказал, - это борьба с удешевлением клининговых услуг. Однако стоит отметить, что в последнее время положение в нашей стране меняется в лучшую сторону. На сегодняшний день при строительстве какого-то объекта заранее рассчитывается бюджет, который будет необходим для содержания этого здания в чистоте. 10 лет назад об этом даже не могло быть речи. Данный вопрос возникал, когда здание уже начинало функционировать, после чего второпях искали команду, которая будет здесь убираться.

На данный момент в Азербайджане много клининговых компаний, поэтому каждый объект проводит тендеры. Мы выезжаем на место, оцениваем объект, готовим коммерческое предложение, и клиент делает выбор. То есть, отношение к клинингу стало более серьезным, и это не может не радовать.

Вообще, я заметил очень хорошую тенденцию, которая получила распространение в последние годы. Если раньше на каждом шагу открывались гаражи, в которых сомнительные мастера предлагали починить машину, то сейчас большинство людей отдает предпочтение сервисам. Если раньше для перевозки мебели или других тяжелых предметов нанимали двоих-троих рабочих на газели, то сейчас появилось множество компаний, которые гораздо цивильнее выполнят данную работу. Конечно, это выйдет дороже, но зато вы получите качественный сервис. Поэтому мы надеемся, что в будущем и к сфере клининга отношение станет более объективным и справедливым, и, как показывает статистика сегодняшнего дня, мы весьма успешно к этому идем.

- Благодарю за беседу!

Лейла Мамедова

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