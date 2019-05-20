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Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 1206
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде - ФОТО - ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.

Инаугурация Зеленского пройдет в понедельник. Ранее патрульная полиция Украины сообщила, что в воскресенье и понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за прибытия международных делегаций на церемонию. Зеленский ранее извинился перед украинцами за неудобства в связи с его инаугурацией.

«По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», - написал Кличко в Twitter.

А.А.

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