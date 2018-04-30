Клайв Маршал: Всемирный конгресс новостных агентств в Баку запомнился интересным обменом мнениями

B Баку собралась большая медиа-семья ведущих новостных агентств мира.

Koнгресс запомнился очень интересным обменом мнениями. Несмотря на различные системы управления в разных странах, Конгресс также олицетворял большую дружбу.

Главная цель заключалась в оказании помощи друг другу посредством диалога. Сборник, изданный о V Всемирном Конгрессе новостных агентств в Баку, является совершенным.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал главный исполнительный директор агентства Press Association Великобритании Клайв Маршал, поделившийся впечатлениями о V Всемирном конгрессе новостных агентств в Баку.

Отметив, что одним из главных вызовов, связанных с будущим медиа, является создание коммерческой модели, Kлайв Маршал сказал, что Facebook и Google получают в целом 80 процентов доходов от информации. «Это – большая проблема для медиа-структур. Мы находимся в поиске пути борьбы с этим. Встречи в рамках конференций Альянса европейских новостных агентств (EANA) всегда проходят очень интересно. Презентации, проводимые на конференциях, - значимая платформа в медиа-сфере, а также для непосредственного наблюдения за изменениями, происходящими в новостных агентствах»,- сказал он.

Сообщив, что в конце мая в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Совета Всемирного конгресса новостных агентств, главный исполнительный директор отметил, что на встрече будет определена тема VI Koнгресса. «На заседании будут уточнены темы, которые будут охвачены Конгрессом. Koнгресс будет состоять из четырех основных выступлений и четырех рабочих сессий. Надеюсь, что на предстоящем в следующем году VI Всемирном Конгрессе новостных агентств мы сможем создать медиа-климат, соответствующий вызовам новостных агентств. Каждый сможет воспользоваться Конгрессом, получив более подробную информацию о будущем медиа»,- сказал Клайв Маршалл.