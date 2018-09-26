Китаянка сшила свадебное платье из 40 мешков для цемента - ФОТО

Жительница села в окрестностях китайского города Луннань, провинция Ганьсу, прославилась в соцсетях благодаря свадебному платью из 40 мешков для цемента.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Из-за дождя 28-летняя Тань Лили не пошла работать в поле и осталась дома. Ей стало скучно, и она решила соорудить наряд из пустых мешков, оставшихся после недавнего ремонта.

Она уже пробовала делать одежду из газетной бумаги, травы, цветов и других необычных материалов, поэтому работа шла быстро. Через три часа все было готово. Помимо платья, женщина сшила из мешков длинный шлейф и шляпку.

Фотографии и видео Тань Лили в наряде из мешков получили популярность в китайских соцсетях, где ее сразу окрестили «цементной королевой». «Будь я посимпатичнее, то лайков и просмотров, наверное, оказалось бы еще больше», — говорит она.

Тань Лили не окончила среднюю школу и с 18 лет работает на семейной ферме. В 2012 году она вышла замуж, у нее есть ребенок.

Lenta.ru