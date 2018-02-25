Китай отменяет ограничение на два срока для руководителя страны, сообщает Xinhua .

По данным агентства, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил убрать из конституции страны положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут "занимать должность не более двух сроков подряд".

Помимо этого ЦК КПК предложил внести идеи председателя Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании, напоминает РИА "Новости" .

Нынешний лидер Си Цзиньпин сменил предыдущего - Ху Цзиньтао - во главе КПК и Китая в 2012 году, в марте 2013 года он возглавил центральный военный совет.

Как отмечает Reuters , сейчас 64-летний Си Цзиньпин приближается к концу своего первого срока. На второй его должен формально утвердить парламент на заседании 5 марта.

Си Цзиньпина выбрали на пост главы партии и руководителя государства путем опроса руководителей КПК - считается, что он победил как наименее конфликтная кандидатура. На момент написания заметки Xinhua не сообщило никаких деталей о том, как теперь будут выбирать лидера страны.



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