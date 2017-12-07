Кит Харингтон возглавил рейтинг самых немодных знаменитостей по версии GQ – ФОТО

В составлении списка «немодных» редакторам британского издания GQ помогали всемирно известные дизайнеры Джорджио Армани и Пол Смит, так что к выбору плохо одевающихся мужчин GQ подошли со всей ответственностью.

Почему именно Кит Харингтон, всемирную славу которому принесла роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», занял верхнюю строчку антирейтинга, для многих остается загадкой, и дизайнеры также не комментируют свой выбор в СМИ. Многие поклонницы актера возмущены тем, что К.Харингтон оказался самым немодным, оставляя в соцсетях многочисленные комментарии о том, что он одевается хорошо для торжественных мероприятий, а в повседневной жизни носит casual, как и большинство британцев.

Второе место антирейтинга занял британский актер и писатель Пол Мертон. Уступил 60-летнему блогер Shmee150 (Тим Бертон). В него также включили имена бизнесмена Илона Маска, диджея Криса Комстока или Marshmello, шведского видеоблогера из Швециии PewDiePie, экс-лидера группы The Smiths Стивена Моррисси и др.

Пол Мертон

Shmee150

А вот обладателем самого лучшего стиля, по версии GQ, был выбран исполнитель роли «Доктора Кто» актер Мэтт Смит.

Ф.В, Г.Р.