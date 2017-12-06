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Кинотуризм: по следам «Игры престолов» и других известных теле- и кинопроектов – ФОТО

Сегодня в 12:10 ~ 1 минута на чтение 1053
Кинотуризм: по следам «Игры престолов» и других известных теле- и кинопроектов – ФОТО

На страницу блогера Адреа Дэвид в Instagram - @filmtourismus - подписано около 63.000 фолловеров, так же как и она любящих кино и путешествия.

Путешествуя по миру, А.Дэвид показывает в сети кадры, на которые ее вдохновили фильмы и сериалы, совмещая снимки сцен из них с реальными пейзажами и локациями.

Наибольшей популярностью на странице блогера пользуются снимки, посвященные «Игре престолов», сделанные в разных частях света, где проходили съемки проекта.

Лучшие кадры проекта @filmtourismus представлены для просмотра читателей 1news.az ниже.

 

 

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram byt @filmtourismus

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