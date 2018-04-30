Кинорежиссер Теймур Гамбаров: «Независимое кино в Азербайджане живет»

Интервью 1news.az с независимым кинорежиссером Теймуром Гамбаровым.

- Расскажи о себе вкратце: какой была твоя жизнь до кино?

- Я рос в музыкальной семье. Я даже 6 лет учился в музыкальной школе имени Бюльбюля по классу скрипка. Но потом так получилось, что я не пошел по этому пути и перешел в обычную общеобразовательную школу. Кино мне нравилось всегда, и я бы никогда не подумал, что буду заниматься этим серьезно.

В юности с отцом смотрел фильмы Тарковского и Кустурицы. Конечно, я тогда не понимал всех тонкостей авторского кино, но отец всегда помогал и расставлял правильные акценты, которые мне помогали понять посыл режиссера. И кстати даже сейчас это мне очень помогает в моей творческой деятельности и конечно же при просмотре фильмов.

В 2006 году после университета я начал работать в международном рекламном агентстве. В этой сфере я проработал около 8 лет на различных позициях. Жизнь шла однообразно, было такое чувство, что ничего не происходит.

- Как произошло «заболевание» кинематографом?

- Лет 5-6 назад я не мог подумать, что буду снимать кино. Я всегда относился к любой профессии очень серьезно и думал, что если хочешь быть режиссером, то надо обязательно окончить киношколу, в случае же с Азербайджаном это конечно университет Искусств.

У меня было техническое образование и мыслей учится где-то за рубежом и тем более в киношколе, не было. Скажу откровенно, время для меня было не простое, так как я не понимал, чего я хочу от жизни и чем хочу заниматься, чтобы получать удовольствие от своей работы. И как это обычно происходит совершенно случайно, в сети я увидел фильм «YARA» режиссера Теймура Гаджиева.

Сразу после просмотра я прочитал его интервью вашему порталу и понял, что и он работал в рекламной сфере и у него также нет режиссерского образования. Именно это послужило серьезным толчком для меня и тогда я понял, что хочу снимать кино. Я приобрел компьютер для работы с видео, купил камеру и начал изучать монтаж. После этого стал снимать и монтировать маленькие зарисовки.

Тогда я еще не понимал всей сложности этой профессии. В 2015 году снял свой первый короткий фильм “Стена”, где были задействованы только два актера, камера и я. После этого я понял, что мне нужно как-то вливаться в эту индустрию, найти свой круг общения, единомышленников. Следующие 2 года ушли на поиск. Переломным моментом было знакомство с Эльвином Адыгёзялем в 2016 году.

Он предложил мне поработать ассистентом в его фильме, и я с радостью согласился. Мы сразу подружились. Меня поразила его полная погруженность в процесс и то, как он серьезно относился к кино. От него шла энергия, которая заражала всех вокруг. Дальше пошло-поехало. Работал с Эльвином в его спектакле, был линейным продюсером в фильмах Теймура Гаджиева и Исмаила Сафарали.

- Что натолкнуло тебя на разработку фильма «Гухуроба»?

- Я понял, что настало время делать что-то свое. По-другому просто невозможно получить ценный для себя опыт. Надо делать, ошибаться, набираться опыта и снова делать. Мне тогда было уже 30 лет. В моем возрасте режиссеры уже участвовали на фестивалях. Но если честно, это меня мало беспокоило, так как я знал, что, если буду торопиться, ничего дельного из этого не выйдет.

Я начал писать сценарий своего первого серьезного короткометражного фильма. Писал в общей сложности 1,5 года. Многое я взял из своего жизненного опыта, своих наблюдений. Идея сценария пришла, когда я был в небольшой деревушке Гухуроба в Кусарах. В итоге так и назвал фильм.

Когда сценарий был написан, надо было собирать команду. В первую очередь мне нужно было найти продюсера и оператора. На съёмках фильма Теймура, я познакомился с молодым и талантливым оператором Никитой Лычёвым. Я показал ему сценарий, ему он понравился, и мы начали сотрудничество.

Продюсерами в моем фильме выступили я и Теймур. Подготовка заняла примерно пару месяцев и в октябре 2017 года мы запустились. Так как я снимал фильм на свои деньги, пока смог снять только часть фильма. Оставшуюся часть я планирую снимать в октябре-ноябре 2018 года.

- Каких творческих качеств тебе не хватает как режиссеру? Дали ли первые съемки понимание своих сильных и слабых сторон?

- Я расценивал всегда этот фильм как свою дипломную работу. Но это не значило, что амбиции полностью отсутствовали. Конечно, непривычно было чувствовать себя в роли капитана корабля, все обращаются к тебе с вопросами, с какими-то проблемами, и тебе надо их решать.

Может, будет нескромно с моей стороны, но в процессе съемок и монтажа первой части фильма я не выявил каких-то больших, нерешаемых проблем. Так как это был первый фильм, я поставил себе задачу снимать много. Естественно, на монтаже не работали некоторые сцены, и я их вырезал.

Был риск того, что надо доснимать кое-какие сцены, но потом все обошлось. Главное для меня было придать фильму стиль и настроение. Очень надеюсь, что мне это удалось.

- Почему решил подавать в НИСИ МАСА и откуда вообще ты узнал про этот проект?

- Снова Эльвин (улыбается). Он меня буквально заставил подать заявку на участие в этом проекте. Я не хотел подавать, так как фильм был еще не завершён. Там было два конкурса: сценарные проекты и конкурс неоконченных проектов. Я подал во вторую секцию и меня приняли. NISI MASA — это европейская сеть ассоциаций, на сегодняшний момент представленная в 26 странах.

Они организуют разнообразные проекты, в том числе Европейский конкурс сценариев короткометражных фильмов, кинематографические и сценарные мастер-классы и рабочие группы. Также NISI MASA занимается публикациями (издаются книги, ежемесячный новостной журнал сети, а также ежедневные журналы во время проведения некоторых фестивалей — чаще всего во время Каннского кинофестиваля.

- Как там принимали проект из Азербайджана? Ожидал ли ты такого успеха?

- Приняли очень тепло. И вообще организация была на высшем уровне. Было очень много молодых режиссеров, сценаристов, продюсеров, дистрибьютеров. Так как это был мой первый опыт в таких мероприятиях, и я должен был защищать свой проект перед большой аудиторией, я очень волновался. Но организаторы очень поддерживали всех участников, давали очень полезные советы.

Вместе со мной в конкурсе участвовали еще 3 проекта из Хорватии, Швейцарии и Мексики. Было все две награды: цветокоррекция фильма и дистрибьюторский приз. Но в конце к этим призам добавился еще один: мастеринг. На церемонию награждения я пришел чуть раньше, и сел один где-то в задних рядах.

Не могу сказать, что я не ожидал, что мне достанется один из трех призов, так как после моей презентации, ко мне подходили разные незнакомые мне люди и поздравляли меня с хорошей презентацией. Но я не думал, что я выиграю все три приза и для меня это было приятным шоком.

Призы мне вручил основатель продкашена Bekke films и дистрибьюторской компании Radiator IP Sales, находящиеся в Бельгии — Бен Ван Ден Даиль. Он отметил перспективы этого проекта и взял весь post-production фильма на себя. Это был хороший день (улыбается).

- Что будешь делать дальше с проектом? Как собираешься развивать свои навыки в ситуации, когда в стране фактически нет независимого кинематографа?

- После возвращения в Баку, я находился в некой эйфории, но очень быстро опустился на землю, так как понимал, что сейчас мне надо все осмыслить и искать пути для завершения своего проекта.

В данный момент ищу финансовую поддержку для второй части фильма, которую я планирую доснять осенью этого года. Конечно, это очень печально, что у нас в стране нет хотя бы одного международного кинофестиваля, нет кинофондов, каких-либо со-production форумов.

Искать хоть какое-то финансирование на свой проект становится очень сложным, а иногда невозможным. Несмотря на все это, независимое кино в Азербайджане живет. Сейчас можно сказать идет новая волна независимого азербайджанского кино в лице режиссеров Эльвина Адыгёзяля и Теймур Гаджиева.

Есть и другие талантливые режиссёры, которые стараются делать кино в Азербайджане, и это не может меня не радовать, но их, к сожалению, очень мало.

- Что есть для тебя Азербайджанское кино? Согласен ли ты, что лучшие его примеры были созданы в прошлом?

- Я так не думаю, но доля правды в это всё-таки есть. У нас раньше были очень даже хорошие фильмы. Для себя могу отметить 2 фильма, на которых я можно сказать вырос это «Şərikli çörək» и «Bizim Cəbiş müəllim».

Сейчас же меня огорчает мнение многих людей, которые говорят, что кино в Азербайджане нет. Конечно, я их понимаю, ну, во-первых, обычно эти люди не углублены в этот процесс и, во-вторых, они видят тот кошмар, который показывают у нас по ТВ и в кинотеатрах.

Лично для меня новая волна азербайджанского кино началась в 2013 году, когда фильм «Buqələmun» режиссеров Эльвина Адыгёзяля и Руфата Гасанова попал в основной конкурс фестиваля в Локарно. Это был небывалый успех для азербайджанского независимого кино. Потом фильмы Теймура «YARA» и «Şanxay, Bakı» представляли нашу страну на многих важных международных площадках.

Сейчас я уже не понаслышке знаю, как это трудно, снимать честное кино в Азербайджане. Но одно я знаю точно, надо бороться, когда думаешь, что все кончено, нужно работать над собой и не слушать никого. И самое главное не лениться и быть терпеливым, так как вы обязательно увидите в будущем плоды своей работы, и будет получать от этого большое удовольствие.

- Стандартный вопрос: каким ты видишь себя через 5 лет?

- Через 5 лет надеюсь перечитать эту статью и согласится со всем, что я тут сказал (улыбается).

Беседовала Рахима Гаджиева