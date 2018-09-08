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Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию

8 Сентября, 2018 в 15:57 ~ 1 минута на чтение 2694
Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию
Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
 
Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с главой КНДР.

«Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в Россию и своё желание. Он не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнётся согласование времени и места этого визита», — приводит её слова РИА Новости.

Матвиенко добавила, что Ким Чен Ын подчеркнул важность встречи с российским лидером для обсуждения стратегии и перспектив сотрудничества двух стран.

Спикер Совфеда также отметила, что передала главе КНДР послание от Путина.

«Он (Ким Чен Ын. — RT) подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова, что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают», — сказала Матвиенко.

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