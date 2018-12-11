Кестутис Янкаускас дал интервью TELLMAN show

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджанской Республике Кестутис Янкаускас дал видеоинтервью ток-шоу TellMann.

В интервью посол рассказал о прогрессе в двусторонних отношениях между Азербайджана и ЕС, реализуемых важных проектах в различных сферах. Дипломат уделил особое внимание применению европейского опыта и новых технологий в развитии регионов Азербайджана.

Коснувшись культурной сферы, Кестутис Янкаускас рассказал о фестивале «Фантазия», посвященном Году культурного наследия Европы, и важности сохранения памятников архитектуры. Дипломат подробно рассказал о совместных проектах с Министерством образования в Азербайджане, о своем отношении к учебным программам средних специализированных учебных заведений и вузов.

Глава представительства Европейского Союза обсудил тему государственного медицинского страхования, пилотных проектов, реализуемых в Мингячевире, Агдаше и Евлахе.

Кестутис Янкаускас рассказал также о том, в какие тяжелые времена начал свою деятельность в МИД Литвы, поделился приятными воспоминаниями о своем пребывании в Грузии, где возглавлял Миссию наблюдателей ЕС.

В ходе интервью глава представительства Европейского Союза дал оценку событиям, происходящим в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана и региона в целом, в том числе и вопросам, посвященным разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Особое место в интервью уделено туристически привлекательным регионам и национальной кухне Азербайджана.

Видеоинтервью доступно по ссылке: www.TELLMANN.show

Автором и руководителем ток-шоу TellMann является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Ток-шоу TELLMAN - совместный проект Caspian European Club и киностудии Narimanfilm при участии Gate 25.

Творческий коллектив ток-шоу TellMann приглашает к сотрудничеству компании и организации, желающие принять участие в данном проекте в качестве спонсоров, партнеров или рекламодателей.