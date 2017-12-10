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«Кешля» одежала победу над «Кяпязом» в матче Кубка Азербайджана

Сегодня в 16:24 ~ 1 минута на чтение 60
«Кешля» одежала победу над «Кяпязом» в матче Кубка Азербайджана
Сегодня двумя матчами стартовали матчи 1/4 финала КубкаАзербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, в первом матче на стадионе «Интер Арена» «Кешля» принимала гянджинский «Кяпяз».

На 18-й минуте Пардис Фарджад-Азад открыл счет в матче, а за 4 минуты до перерыва Рафаэль Магерамли удвоил преимущество хозяев поля.

Несмотря на усилия обеих сторон, во втором тайме голов не было. Таким образом, «Кешля» одержала победу в первом четвертьфинальном матче Кубка Азербайджана. Ответная игра состоится через 5 дней в Гяндже.

Мурад Ахундов

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