Каждому по платежной карте!

В целях повышения качественного уровня обслуживания клиентов Kapital Bank продолжает внедрять целый ряд инновационных услуг.

Банк упростил условия по платежным картам и предлагает их клиентам на бесплатной основе. Таким образом, при минимальном первоначальном взносе 20 АZN клиент становится владельцем карты Visa от Kapital Bank сроком на 2 года. Первоначальная сумма может быть использована владельцем карты в любое время.

Kapital Bank является членом международной платежной системы Visa International. Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в следующих валютах: манат, доллар США и евро, со сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около 3-х миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа Процессинг-центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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