Казахстан надеется на ратификацию Конвенции о статусе Каспия до конца года

Министерство иностранных дел Казахстана рассчитывает, что Россия и Иран до конца 2019 года ратифицируют Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря в Нур-Султане, слова которого распространила его пресс-служба.

«Залогом нашего успеха является эффективная реализация достигнутых договоренностей и поручений глав государств по итогам Пятого каспийского саммита. Безусловно, этому будет способствовать скорейшая ратификация Конвенции и ее вступление в силу. На сегодняшний день Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали данный договор. Выражаем надежду на то, что соответствующие внутригосударственные процедуры в Иране и России будут завершены до конца текущего года», - сказал Атамкулов.

По его словам, для полноценной имплементации положений Конвенции в части делимитации морской акватории необходимо в возможно короткие сроки "завершить разработку и заключить пятистороннее соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море".

"Полагаем необходимым ускорить выполнение сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу заключенных документов, подписанных как в ходе саммита, так и ранее. Казахстан, в свою очередь, уже завершил соответствующие процедуры по шести из семи подписанных в Актау документов. Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море передано на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента) Казахстана", - добавил Атамкулов.

Он отметил, что в настоящее время на различных стадиях подготовки находятся около десяти проектов пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, требующих более детальной правовой регламентации. "Казахстанской стороной завершается разработка проектов соглашений о мерах доверия в сфере военной деятельности и о секретариате рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В ближайшее время они будут направлены нашим каспийским партнерам", - пояснил глава МИД Казахстана.

Сегодня в Нур-Султане проходит второе заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря. В переговорах принимают участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана. Первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря прошло 19-20 февраля в Баку.

А.С.