Казахстан допускает транзит своего сжиженного газа через территорию Азербайджана

Казахстан предложил Азербайджану изучить идею создания транзитных возможностей для транспортировки казахстанского сжиженного и сжатого газа (LNG и LPC) через Каспий и территорию Азербайджана и далее на мировой рынок.

Об этом сообщил по итогам переговоров в Баку министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«В 2017 году в Казахстане будет добыто 50 млрд кубометров газа, и дальше будет рост. В связи с планами по увеличению добычи газа мы рассматриваем Азербайджан как один из вариантов доставки сжиженного газа на мировой рынок. Мы создадим совместную с Азербайджаном рабочую группу по данному вопросу, эксперты которой в ближайшие несколько месяцев проанализируют, насколько конкурентоспособен этот проект», - отметил К.Бозумбаев.

По его словам, в рамках реализации этой идеи Казахстан изучает возможность строительства на западе страны завода по сжижению газа.

Как сообщил 1news.az информированный источник в Госнефтекомпании Азербайджана, идея Казахстана о транзите LNG и LPC через Азербайджан принята к рассмотрению.

«Однако в настоящее время у нас нет необходимой инфраструктуры, также надо продумать логистику», - сказал агентству источник в SOCAR

Лада Евграшина, Г.Р.