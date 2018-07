Карту волшебного мира Винни-Пуха продали за рекордные $570 тыс.

Нарисованная карта воображаемого мира героя рассказов писателя Алана Александра Милна — медвежонка Винни-Пуха — продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за рекордные £430 тыс. (около $570 тыс.).

Как сообщает ТАСС, рисунок был сделан художником Эрнестом Шепардом, который считается создателем образа Винни-Пуха.

При этом эксперты не исключают, что к созданию «волшебного мира» медвежонка приложил руку и сын писателя, Кристофер Робин.

Основанием для этого является надпись в углу картины: «Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал».

Первый рассказ о Винни-Пухе был издан в 1925 году и стал необычайно популярен.

Рисунок Шепарда, на котором изображен Стоакровый лес из произведения, был использован в первых изданиях книги и мультфильме «Винни-Пух и медовое дерево», снятом на студии Уолта Диснея в 1966 году.

Накануне торгов рисунок оценивался примерно в $200 тыс.

iz.ru

#AuctionRecord: The original drawing of Winnie-the-Pooh’s Hundred Acre Wood sells for £430,000 to set new record for any book illustration sold at auction. #SothebysBooks pic.twitter.com/ppHAIAp2qY — Sotheby's (@Sothebys) 10 июля 2018 г.