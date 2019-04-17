Карта Unibank дала возможность клиенту банка бесплатно отправиться в путешествие в парижский Диснейленд

Покупки с помощью карты Unibank дали возможность клиенту банка бесплатно отправиться в путешествие в парижский Диснейленд.

А.Садыхов, оплативший покупку картой Albalı Plus в одном из партнеров Priceless Specials в рамках кампании, проводимой MasterCard (www.mastercard.az ), отправится в Париж со своей семьей.

В стоимость тура в парижский Диснейленд входят авиабилеты для 4 человек, пребывание в отеле Disney 2 ночи/3 дня, входные билеты в парк Disneyland, VİP вход, ваучеры для еды, напитков и покупок.

Если у вас есть карта Unibank, вы тоже можете выиграть путешествие за границу. В рамках «Весенней лотереи» до 31 мая безналичная оплата картой Unibank дает возможность выиграть путешествие на неделю в Санторини, мобильный телефон iPhone X и различные денежные призы до 1000 AZN. Только денежный призовой фонд лотереи составляет 10 000 AZN, 100 участников будут объявлены победителями.

Каждый, кто оформит новую кредитную карту Albalı Plus, автоматически получит 10 шансов для участия в лотерее.

Победители первого розыгрыша лотереи станут известны 23 апреля.

Для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте www.unibank.az (https://unbk.az/2JcbNLA).

Более подробную информацию об условиях лотереи можно получить по данной ссылке (https://unbk.az/2HgDl0F).

Получить дополнительную информацию о продуктах и ​​услугах Unibank можно по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу (www.unibank.az) либо на официальных страницах Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank - банк для всех и каждого!

Банк функционирует с 1992 года. Для оказания банковских услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 26 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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