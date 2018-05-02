Карен Карапетян призывал все политические силы сесть за стол переговоров

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением в связи со сложившейся в стране ситуацией.
Как сообщает «1in.am» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении, в заявлении в частности говорится:
«Уважаемые граждане! С учетом сложившейся ситуации и особенностей парламентской системы правления обращаюсь ко всем политическим силам с призывом проявить волю, решительность и гибкость, сесть за стол переговоров.
Мы все осознаем необходимость срочных цивильных и практических решений по преодолению политического кризиса, насколько бы сложным это ни казалось.
Премьер-министр может быть избран только в парламенте, конституционным путем. Иного решения быть не может ни теоретически, ни практически.
Уверен, что совместными усилиями наша страна преодолеет и это испытание».