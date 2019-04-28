Карди Би об Азербайджане: «Красивая страна, хорошие люди, вкусная еда» - ФОТО

В столице Азербайджана впервые состоялся сольный концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би.

Выступление Карди Би прошло в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019, закончившегося победой пилота Mercedes Валттери Боттаса.

По завершению своего выступления в Баку исполнительница поделилась впечатлениями на странице в социальной сети Instagram, где на Карди Би подписано более 43.700.000 фолловеров, заявив, что утомлена и измотана после концерта, подчеркивая следующее: «Баку, Азербайджан, спасибо за приглашение на Формулу 1. Красивая страна, хорошие люди, вкусная еда».

Как прошел концерт Карди Би в Crystal Hall можно увидеть, пройдя по ссылке.

View this post on Instagram A post shared by MOSTHATEDCARDI (@iamcardib) on Apr 28, 2019 at 12:52pm PDT

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В.Ф, Г.Р.