Карди Би об Азербайджане: «Красивая страна, хорошие люди, вкусная еда» - ФОТО

В столице Азербайджана впервые состоялся сольный концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Карди Би.
Выступление Карди Би прошло в Crystal Hall в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019, закончившегося победой пилота Mercedes Валттери Боттаса.
По завершению своего выступления в Баку исполнительница поделилась впечатлениями на странице в социальной сети Instagram, где на Карди Би подписано более 43.700.000 фолловеров, заявив, что утомлена и измотана после концерта, подчеркивая следующее: «Баку, Азербайджан, спасибо за приглашение на Формулу 1. Красивая страна, хорошие люди, вкусная еда».
Как прошел концерт Карди Би в Crystal Hall можно увидеть, пройдя по ссылке.
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В.Ф, Г.Р.