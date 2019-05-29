Карабахские сепаратисты впервые не участвовали в праздничных мероприятиях в Армении - Газета

Газета «Жоховурд» пишет, что «по случаю 101-летия Первой республики вчера традиционно были организованы мероприятия в различных местах, из которых самые масштабные – в Сардарапате и Баш-Апаране».

На мероприятиях в Сардарапате присутствовало высшее руководство Армении во главе с премьером Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном, католикосом всех армян Гарегином Вторым, спикером парламента Араратом Мирзояном. Мероприятие в Апаране было более малочисленным.

Однако, по сообщению СМИ, впервые представители сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, официально не участвовали в праздничных мероприятиях в Армении.

Это действительно дает повод для размышлений, отмечает издание.

Корреспондент издания обратился за комментариями к пресс-секретарю «президента» т.н. «НКР» Давиду Бабаяну, однако тот избежал прямого ответа на вопрос, было приглашение или нет, лишь подчеркнув, что такой формат выбран из-за якобы занятости главы сепаратистов Бако Саакяна.

А.С., Э.Т